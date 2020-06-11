全球冧市！避過2015年股災基金：儲現金　正沽空

外國傳媒報道，在2015年中港股市大冧時仍狂賺而成名的華夏基金(香港)首席投資官Gan Tian本周透露，仍持有大量現金及「建立淡倉」，因預期隨着11月美國總統大選逼近，中美局勢將會升級！

中國華夏基金是國內管理資產規模最大的基金管理公司之一。Gan Tian管理着近4億美元的對沖基金資產。

他稱，當前的策略是「積累現金、建立淡倉」，因中美博弈會波及金融市場，市場還未對美國總統特朗普可能採取的極端措施作出反應。

值得一提的是，他與「股神」巴菲特差不多，今年2、3月份也幾乎全部清倉，避開了疫情引發的全球股市暴跌，但即使現在市場大幅反彈，也仍然選擇了按兵不動，目前其基金現金比例達60%。

他說：「我感覺到重大宏觀變化，所以很快地減持了倉位，不管持倉個股是否有很好的業績。」事實上，於2015年，其管理的華夏中國增長基金實現了14.9%回報，那年A股遭遇崩潰，印證了他在基金界的地位。

他估計，在美國總統大選前，恒生指數將會下跌，並在22,000至24,500點間波動。雖然他正在建立淡倉，但若恒指跌破區間下限會考慮撈底。至於沽空對象，他透露，香港的物業管理、教育和大型電子商務營運商是對象。

雖然港股面臨相當大的政治風險，但隨着更多的中國科技巨企擔心可能被迫在紐約退市，並可能在港二次上市，令他認為港股仍有望上漲，且很可能在未來繼續領導中國金融市場。

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