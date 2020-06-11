全球冧市！究竟係乜原因？大鱷透露「正沽空」

全球股市在美國聯儲局公布議息結果後重挫，亞太區的日本、南韓、中國內地、香港等皆錄得跌幅，美國道指期貨仍然大跌500點左右，歐洲主要股市亦全線瀉約2%。綜合市場消息，原因主要是兩大項：

【原因一：美國似爆發第二波疫情】

外國傳媒報道指出，美國德州周三(10日)公布了2,504例新增病例，是此次疫情以來單日最高紀錄。在經濟重新開放一個月後，佛羅里達州本周報告新增8,553例確診病例，為疫情開始以來最高周新增數據。

住院人數方面，德州周二(9日)住院人數躍升6.3%，至2,056人，為自疫情爆發以來的最高水平，並且是連續第三天增加。加州的人數為自5月13日以來最高，並且在過去10天中有9天上升。

約翰霍普金斯大學健康安全中心的資深學者Eric Toner說：「美國部分地區正掀起一股新的疫情浪潮。它很小，到目前為止還很遙遠，但是它來了。」

【原因二：聯儲局看淡經濟不能V形反彈】

除了疫情外，聯儲局公布議息結果後，市場人士認為反映當局不認為經濟會「V形」復甦，拖累環球市大跌！

著名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)指出，聯儲局周三(10日)透過公布經濟增長及失業率的評估，對市場認為經濟將迅速復甦的預期潑了冷水。

他表示，聯儲局料今年經濟萎縮6.5%，明顯與美國白宮近期對經濟的看法形成鮮明對比。

此外，埃利安指出，當局暗示延長鴿派貨幣政策，強化市場根深柢固的想法，也就是認為只要投資者在聯儲局政策保護傘之下，就會受到良好保護。不過，他稱，美國與全球經濟仍有兩大重要問題，即聯儲局保護傘周邊的資產如何受到保護，以及釐清資產價格與現實經濟明顯脫節，對於長遠的未來代表甚麼意義？

【基金警告：股市再來一波10%以上拋售】

美國華爾街著名分析員、在今年2月警告股災快到，結果言中的金融機構Bleakley Global Advisors首席投資官Peter Boockvar警告，夏季恐再次迎來一波10%以上的大幅拋售潮，考驗投資者的「體質好壞」。

他表示，大多數經濟體重新開放後就是「體質檢查」的時間點，屆時市場將橫行，一些獲利回吐可能會打擊股市。「目前市場正忽略所有壞消息，一心認為隨着經濟重啟，情況就會好轉，但市場現在非常昂貴，有很多過度估值都在科技股中，標指中科技股又佔一大比例，因此整體估值偏高，我們必須進行分叉。」

他指出，聯儲局史無前例地刺激政策也是反彈的主要推動力，但「疫情轉危為安」的假設過早，到8、9月大多數店家重新開放後，才能實際看到消費意願冷熱、有多少員工實際重返職位，公平衡量經濟狀況。

【避過2015年股災基金：儲現金 正沽空】

在2015年中港股市大冧時仍狂賺而成名的華夏基金(香港)首席投資官Gan Tian亦透露，仍持有大量現金及「建立淡倉」，因預期隨着11月美國總統大選逼近，中美局勢將會升級！

中國華夏基金是國內管理資產規模最大的基金管理公司之一。Gan Tian管理着近4億美元的對沖基金資產。

他稱，當前的策略是「積累現金、建立淡倉」，因中美博弈會波及金融市場，市場還未對美國總統特朗普可能採取的極端措施作出反應。

值得一提的是，他與「股神」巴菲特差不多，今年2、3月份也幾乎全部清倉，避開了疫情引發的全球股市暴跌，但即使現在市場大幅反彈，也仍然選擇了按兵不動，目前其基金現金比例達60%。

他說：「我感覺到重大宏觀變化，所以很快地減持了倉位，不管持倉個股是否有很好的業績。」事實上，於2015年，其管理的華夏中國增長基金實現了14.9%回報，那年A股遭遇崩潰，印證了他在基金界的地位。

他估計，在美國總統大選前，恒生指數將會下跌，並在22,000至24,500點間波動。雖然他正在建立淡倉，但若恒指跌破區間下限會考慮撈底。至於沽空對象，他透露，香港的物業管理、教育和大型電子商務營運商是對象。

雖然港股面臨相當大的政治風險，但隨着更多的中國科技巨企擔心可能被迫在紐約退市，並可能在港二次上市，令他認為港股仍有望上漲，且很可能在未來繼續領導中國金融市場。

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