【致富智庫】坐擁10億美元要幾耐？喺呢個國家挖礦最快

正所謂：「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，想迅速成為「10億(美元)富豪」，與所在的行業不無關係。《福布斯》富豪榜統計了全球最有錢的100位富豪，用了多長時間賺到人生第一個10億美元(約78億港元)，結果顯示從零開始到第一次坐擁10億美元，平均奮鬥了21年！

●瞓緊都賺錢 每日袋305萬

在這個排行榜中，有6位富豪為「礦業」巨人，當中俄羅斯人佔據四席，他們賺到10億美元的平均奮鬥年限為16年。例如59歲的俄羅斯首富Vladimir Potanin，是最快賺得10億美元的礦業富豪，只用7年時間。若將這數字化作每日計算，即是每日賺305萬港元。

●科技行業發達最快

然而，科技行業發達速度才是最快的，平均奮鬥11年就賺得10億美元，最快達到的是eBay創辦人Pierre Omidyar。他於1995年創立eBay，公司上市3年後，便躋身10億美元富豪榜。

●「戰鬥民族」賺錢一樣勁

從國家分類，俄羅斯富豪的發家速度最快，他們主要來自金屬、石油和礦業領域，賺到10億美元的平均奮鬥時間約為15年。中國富豪的發達速度位列俄羅斯、印度、英國之後，排在第4位，約為15至20年時間。

新加坡富豪的速度最慢，平均需要奮鬥約42年，例如新加坡塗料大王吳清亮自1955年創辦企業，到2014年躋身福布斯10億美元富豪榜，經歷了59年。

據統計，今年有2,095名富豪身價超過10億美元，這個數字是25年前的10倍。

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