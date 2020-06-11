周大福：港澳市場上半財年或錄虧損　暫無裁員計劃

周大福截至今年3月底止全年(2020財年)純利按年倒退36.6%，至29.01億港元。中國內地及港澳市場的同店銷售分別跌15.1%及38.7%。

黃紹基指，由於2020財年第2季同店銷售已跌逾40%，相信2021財年下半年在基數較低的情況下，料跌幅將明顯收窄，全年港澳市場同店銷售及營業額或跌25至30%。

他並稱，暫時沒有裁員計劃，但執行董事及中高層將於接下來6個月，放2至5天不等的無薪假，管理層將不時評估市場變化，檢視成本效益。財務董事鄭炳熙補充，集團有申請政府防疫抗疫基金旗下的零售業資助計劃，已獲上限300萬元資助，保就業計劃正在申請當中，料措施能紓緩集團成本壓力。

鄭炳熙續指，港澳市場於2020財年得到超過3,000萬元的租金減免，但相信減租影響在本財年方能更好反映。他指，本財年有超過40間店舖需要續租，預計續租店舖可獲25至40%的租金扣減，個別減幅更達70%，計及本財年即將關閉10至15間分店的措施，相信本財年的整體租金開支可下調10至15%。

中國市場業務方面，執行董事陳世昌指出，至4月同店銷售已逐步回穩，同店銷售達到去年同期將近80%，至5月該佔比進一步升至90%，預計6月有望按年持平。黃紹基預計，全年國內市場零售值將增長20至30%，同店銷售則料增長15至20%。另他預計，整個集團的全年收入料錄得高單位數，或者是低雙位數字增長。

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