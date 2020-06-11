攞1萬元須知！中銀：6月21日起 不論年齡組別皆可隨時申請
2020年06月11日 19:24
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(中新社圖片)
中國銀行(香港)(02388)個人金融及財富管理部總經理陳文表示，政府一萬元「現金發放計劃」公布後，接獲關於手機或網上銀行查詢增幅逾6成，主要圍繞如何登記手機或網上銀行、重設密碼，及以手機應用程式開立帳戶等，反映客戶正積極做好準備，以便順利進行登記。
該行指，於接獲的查詢中，不少客戶誤以為透過手機或網上銀行登記「現金發放計劃」，需按出生年份組別分批進行；亦有客戶不清楚聯名帳戶不可用作登記。
該行提醒合資格客戶，由6月21日登記首日起，不論年齡組別，皆可隨時隨地透過電子渠道進行申請。此外，只持有聯名帳戶的客戶，應預先開立個人名義的本地港元帳戶，用作登記及收款。客戶如忘記手機或網上銀行登入密碼，可於登入版面重設密碼。
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