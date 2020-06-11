攞1萬元須知！中銀：6月21日起 不論年齡組別皆可隨時申請

該行指，於接獲的查詢中，不少客戶誤以為透過手機或網上銀行登記「現金發放計劃」，需按出生年份組別分批進行；亦有客戶不清楚聯名帳戶不可用作登記。

該行提醒合資格客戶，由6月21日登記首日起，不論年齡組別，皆可隨時隨地透過電子渠道進行申請。此外，只持有聯名帳戶的客戶，應預先開立個人名義的本地港元帳戶，用作登記及收款。客戶如忘記手機或網上銀行登入密碼，可於登入版面重設密碼。

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