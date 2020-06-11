樓價UPDATES：西貢外籍業主急了　狠劈800萬求出貨

西貢二手市不少為外籍業主，近日連錄劈價套現個案。日前該區威都別墅全幢相連屋，累劈800萬元售出，低市價約20%僅售3,000萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座高層H室，實用面積323方呎，一房間隔，獲租客以16,000元租入，實用呎租約49.5元，業主於2010年4月以275萬元購入，租金回報約7厘。

●西灣河逸濤灣4座中高層D室，實用面積約863方呎，套三房連儲物房間隔，獲外區租客垂青，以月租37,500元承租，實用呎租約43.4元。

●北角建華花園高層B室，實用面積398方呎，兩房間隔，景放盤兩星期，叫價725萬元，最終零議價下易手，實用呎價18,216元，原業主於2007年10月以287萬元買入單位。

●北角銀輝大廈連天台戶，實用面積255方呎，一房間隔，望街景，連天台約232方呎，獲區外上車客以465萬元承接，實用呎價18,235元。

●北角威德閣低層B室，實用面積322方呎，兩房間隔，開價658萬元，獲四組買家洽購，累減54萬元或8.2%，最終以604萬元成交，實用呎價18,758元。

●北角DIVA低層D室，實用面積507方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置客以1,000萬元承接，實用呎價19,724元，原業主於2014年1月購入上址投資，當時作價845萬元，現沽貨帳面獲利155萬元。

●北角豪廷峰1座高層C室，實用面積約860方呎，套三房連工人套房間隔，今年3月開始放租，經議價後減價9,000元或約19%，終以38,000元獲承租，實用呎租約44元。

●上環太慶大廈中層A室，實用面積約300方呎，叫價約618萬元，議價後減價至585萬元易手，實用呎價約19,500元，新買家為外區用家。

●西半山嘉兆臺1座高層C室，實用面積687方呎，兩房間隔，以1,338萬元易手，實用呎價19,476元。

●西半山金碧閣高層B室，實用面積664方呎，套兩房間隔，以1,448萬元易手，實用呎價21,807元，新買家屬於同區分支家庭。

●堅尼地城浚峯錄本月首宗成交，單位為中高層A室，實用面積約544方呎，三房間隔，附設露台，開價約1,380萬元，議價後以1,300萬元易手，實用呎價約23,897元，新買家為同區用家，原業主於2015年3月以約1,196.8萬元購入。

●黃竹坑居屋雅濤閣3座中層F室，實用面積422方呎，兩房間隔，望海景，獲同區買家購入，未補價第二市場售583.8萬元，實用呎價約13,834元。

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九龍區

●將軍澳居屋和明苑B座低層2室，實用面積約601方呎，三房間隔，開價590萬元，經過一輪議價後，以未補價第二市場價568萬元沽出，當中減價22萬元或約4%，實用呎價約9,451元。

●將軍澳居屋寶盈花園1座高層F室，實用面積431方呎，兩房間隔，已補價自由市場原先開價680萬元，減價48萬元或7.1%，獲區內買家以632萬元承接，實用呎價14,664元。

●茶果嶺麗港城31座高層D室，實用面積687方呎，套三房間隔，享海景，最初開價1,050萬元，現降價12萬元，以1,038萬元易手，實用呎價15,109元，新買家為自用客。

●旺角奧柏．御峯2座高層H室，開放式間隔，實用面積約274方呎，以約14,500元放租一星期，議價後減價800元，獲外區客以13,700元承租，實用呎租約50元，新租客為單身客，睇樓兩次即決定租入上址。

●旺角居屋富榮花園18座高層H室，實用面積約592方呎，套三房間隔，上月於未補價第二市場開價800萬元，現以綠表價778萬元成交，實用呎價13,142元。

●西南九龍君匯港5座中層D室兩房戶，實用面積約478方呎，以約21,000元放租僅兩天，輕微減租700元，外區客以20,300元租入，實用呎租約42.5元，新租客為夫婦，業主則於2015年3月以約750萬元購入單位，現享回報約3.2厘。

●奧運站帝柏海灣5座中低層F室，實用面積約469方呎，兩房間隔，今年5月初開始放盤，開價1,080萬元，經議價後減價20萬元或約1.9%，最終以1,060萬元沽出，實用呎價約22,601元。

●長沙灣宇晴軒6月暫4宗買賣，其中6座高層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，吸引用家承接，成交價865萬元，實用呎價約17,872元。

●長沙灣泓景臺3座低層G室，望內園景，三房間隔，實用面積約637方呎，以1,350萬元放盤1個月，後獲外區客接洽，議價後減價200萬元或約15%，以約1,150萬元成交，實用呎價約18,053元。

●荔枝角美孚新邨6月暫12宗成交，成交包括5期恆柏街3號高層A室，實用面積703方呎，三房間隔，望山景，吸引用家斥資980萬元承接，實用呎價約13,940元。

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新界區

●西貢威都別墅全幢相連屋，5房3廳間隔，享山景，另連天台，外籍業主放盤時叫價3,800萬元，累減800萬元，減幅21%，終以共3,000萬元沽出，低於市價20%，原業主於2003年5月以628萬元購入，持貨17年帳面獲利2,372萬元，物業期內升值約3.8倍。

●荃灣愉景新城7座高層D室，實用面積610方呎，套三房間隔，享山景，放盤兩個月，原叫價968萬元，早前降價至938萬元，議價後最終減至925萬元成交，實用呎價15,164元，新買家為家庭客，早前沽出外區兩房單位，隨即積極覓盤換樓。

●屯門居屋兆麟苑J座低層1室，實用面積401方呎，兩房一廳間隔，區內白居二客為鄰近家人居住，方便照應，加上原業主有移民的打算，以未補價第二市場價280萬元即睇即買上址，實用呎價6,983元。

●屯門居屋兆禧苑E座高層4室，實用面積363方呎，外區首置客見單位有裝修，可即買即住，決定以已補價自由市場價443.8萬元購入自用，實用呎價12,226元，屬市場價。

●元朗PARK YOHO Genova第15B座低層B室，實用面積716方呎，套三房間隔，望內園景，獲外區租客以21,000元租入，實用呎租約29.3元。

●粉嶺牽晴間4座中層B室，實用面積436方呎，兩房間隔，以575萬元易手，實用呎價13,188元，原業主於2006年4月以145萬元買入。

●大埔居屋宏福苑宏仁閣低層7室，實用面積431方呎，兩房間隔，望樓景，已補價自由市場開價538萬元，放盤3個月，減價38萬元或7.1%，獲用家以500萬元承接，實用呎價11,601元。

●沙田碧濤花園2期富臨閣高層D室，實用面積760方呎，三房兩廳間隔，放盤9個月，原先叫價1,080萬元，終以1,000萬元易手，累減80萬元或7.4%，實用呎價13,158元。

●沙田蔚景園1座中層F室，實用面積約379方呎，兩房間隔，日前終以658萬元沽出，實用呎價約17,361元，原業主於2009年3月以約202萬元購入，持貨11年轉手帳面獲利約456萬元，物業升值約2.3倍。

●馬鞍山聽濤雅苑9座高層F室，實用面積643方呎，三房一廳間隔，開價890萬元，放盤僅3天，速以865萬元沽出，實用呎價13,453元。

●馬鞍山薈晴2座低層B8室，實用面積328方呎，一房一廳間隔，望內園景觀，原先開價598萬元，放盤4個月，減價33萬元，減幅約5.5%，最終以565萬元沽出，實用呎價17,226元，原業主於2016年12月購入，當時作價475萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利90萬元離場，單位期內升值19%。

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