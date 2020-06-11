新股專輯：360金融料年底啟動赴港第二上市程序
2020年06月11日 20:33
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再有中資概念股擬赴港第二上市！外媒報道，中國網絡安全服務商奇虎360(601360.SH)旗下的互聯網消費金融平台360金融(美股：QFIN)最快於今年12月啟動上市程序。
值得留意的是，360金融於2018年12月14日在美國納斯達克市場掛牌。聯交所要求第二上市企業，在合資格交易所上市至少有2個完整會計年度，並於期間保持良好合規紀錄。換言之，360金融現時尚未符合要求。
360金融周三(10日)美股收市報10.1美元，市值達14.82億美元(約115.59億港元)。符合來港第二上市至少100億元市值要求。
報道指，奇虎360公司創辦人兼董事長周鴻禕已就360金融第二次上市計劃進行多次內部磋商。當公司達第二上市的要求時，將會快速地進行有關上市計劃。
事實上，奇虎360亦於2011年3月赴紐約證券交易所上市，後於2016年進行私有化及退市，並在A股借殼上市。根據當時的傳媒報道，周鴻禕解釋回歸A股主要出於國家安全需要以及「解決困擾360發展的身份問題」。
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