新盤UPDATES：豪宅大盤預告年內開售

新盤推售氣氛熱鬧，除了部分全新項目籌備月內登場外，個別豪宅大盤已預告部署年內開售，而各區樓盤亦續錄大額承接。

●西南九龍GRAND VICTORIA料第四季開售

由五大發展商合作的西南九龍臨海項目，第1期正式命名為GRAND VICTORIA。會德豐地產常務董事黃光耀表示，地皮於2017年逾172億港元購入，可建樓面逾98萬方呎。項目共分3期發展，首期現正申請預售樓花同意書，希望第四季可推售。

對於美國維持低息，他認為，對香港樓市絕對有利，具有支持作用。

●SEA TO SKY擬向大單位買家提供85%一按

發展商推盤步伐加快。長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，樓書昨日(6月10日)已上網，最快下周開放示範單位。公司為協助大單位換樓買家入市，現正積極考慮提供最高85%一按予三、四房戶，選用建築期付款的買家，並已初步準備10億港元資金作有關按揭。

對於美國息口維持不變，他指出，低息對換樓客入市有幫助，減低置業成本，樓市具正面作用。

他透露，項目會所連園林面積共逾12萬方呎，提供逾30項設施，包括室內、外泳池、健身室及電競館等。

●OMA by the Sea累沽302伙 發展商擬削優惠

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，屯門OMA by the Sea自上月中開售至今，不足一個月已經售出302伙，套現逾16.4億元，項目已有近6成單位沽出，達到短期銷售目標，集團考慮稍後或會縮減優惠。

發展商今日亦介紹項目會所「Chill by OMA」，會所共設有3層，連同園林面積逾4.8萬方呎。此外，項目與Green Monday合作，會所的OMA-To-Go自助售賣機提供一系列創新素系食品。

●迎海‧星灣御地下複式花園戶售5113萬元

恒基地產（00012）旗下馬鞍山迎海‧星灣御，再錄得特色大宅成交，單位為17座地下及1樓複式A室，實用面積3,112方呎，花園面積1,072方呎，成交價5,113萬元，呎價16,430元。項目自上月重推特色戶以來，約1個月已速沽14伙，套現逾5.4億元。

●富豪‧山峯分層大戶呎售2.13萬元

百利保控股（00617）位於沙田九肚富豪．山峯，透過招標形式售出分層大戶。單位為第8座5樓B室，屬四房兩套間隔，實用面積為1,625方呎，成交價為3, 461.25萬元，包括一個住宅車位，呎價為2.13萬元，成交期為720日。

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