全球最大展貿會「廣交會」下周一開始　今年興網上主播

財經媒體彭博報道，全球最大貿易展覽會「廣交會」將搬到網上舉行！報道訪問了寧波萌恒工貿有限公司的銷售人員，因此進入了直播訓練營。

經過從英語技能和性格魅力兩方面精心挑選，來自這家中國東海岸紡織公司的數十位新晉「主播」，正在為參加本次廣交會歷史上前所未有的實驗而演練。這貿易會每年在廣州舉行兩次，通常會看到超過20萬外國買家湧入展廳，但今年新冠病毒已使這失去了可能性。

寧波萌恒市場部經理馬慧英說，由於世界各地實施封鎖，自1月份以來他們就再沒與任何客戶見過面。「我們要告訴他們，我們還在這裏，請不要忘記我們。」

在這虛擬環境的創新性背後，是對中國許多出口商而言再大不過的利害關係。自第一季以來，全球貿易的崩潰及本土失業飆升，意味着管理人士可能沒有時間等待歐洲和美國經濟重啟來再次刺激業務，而網上交易會是個現在賣貨的機會。

中國銀行國際金融研究所研究員王有鑫說，由於大流行病疊加反全球化趨勢，使得全球需求正在減弱，今年中國的出口面臨巨大的下行壓力。

今年的廣交會將於6月15日開始，並將有與以往堆放在廣州展館的同等範圍的消費品和工業品，只是這一次是堆在全國約25,000家參展商的倉庫和展廳裏。

從移動電源到熱水浴缸，從聖誕節裝飾品到托盤車，從嬰兒玩具到寵物食品，許多商品最終將進駐沃爾瑪和開市客之類的大型商店，以及世界各地的小型零售商。

在網絡版廣交會上，參觀者可以先進入一個布滿直播室和公司展位的虛擬「大廳」。有特定需求的買家可以按類別瀏覽或搜索參展商。好的一面是參觀者的腳不用那麼累了。不利的一面是買家沒法實際接觸商品。

山東磐古實業的出口經理Grace Gao一直在忙着製作一個展示工廠和工人的虛擬現實視頻。這家生產錘子和斧頭之類工具的公司還計劃讓5個主播進行不間斷直播，隨時準備為任何時區的客戶提供服務。

Gao說：「過去，潛在客戶只能看到我們的產品。但是今年，通過在網絡工具，他們將立即看到我們的工作環境，這可以更快地建立信任。」

科技巨頭騰訊於4月中旬受命設計這基礎設施。那個時候，新冠疫情顯而易見地席捲了全世界，使任何實體貿易會都成了不可能。

這家總部位於深圳的公司使用其雲服務和會議技術，讓參與者能夠匹配、演示、談判和簽約。除了直播，買家和出口商還可以使用即時通訊進行保密連接，並且還有實時翻譯服務提供。

騰訊雲副總裁曾佳欣說，數碼技術可以極大地提高展會的靈活性、穩定性和效率，並降低人力成本；雲交易會是穩定外貿的一個新途徑。

一些公司在不遺餘力地適應這新方式。廣東省一家鋁型材工廠的出口總監Lisa Song說，該公司的網上展廳採用了中國傳統美學。

雖然這樣的背景，包括繪畫、書法和傳統服飾，在功能性展廳中實屬少見，但它可能代表着網上交易會的新興標桿。

這也令買家全球奔波與生產商會面的舊模式面臨存亡威脅，而這種做法本就已經受到互聯網賣貨的衝擊。

Song說：「當我們的客戶有顧慮時，他們沒法立即買一張機票，將來，我們可以在我們的展廳進行實時交談。廣交會扣動了我們開始嘗試的扳機。」

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