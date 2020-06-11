淘汰賽開始！奢侈品牌通過數碼平台主打中國市場

外國傳媒報道，受疫情影響，各地旅行遭限制，許多零售實體店亦被迫暫停營業，致使奢侈品牌積極通過數碼平台主打中國市場，期望增加收入。有分析指出，二線奢侈品品牌當中，有半數可能會在未來3年消失，能否存在的關鍵是中國市場！

在過去幾個月，包括卡地亞(Cartier)、萬寶龍(Montblanc)及Prada在內的數十個品牌，就在中國開設了網上商店。在幾年前，這種趨勢幾乎是不可想像，當時業內人士都對網上銷售高級皮革製品和珠寶不屑一顧。

奢侈品策略公司Equite行政總裁Daniel Langer說：「中國已成為許多品牌增長的希望。在過去兩個月中，品牌一直以史無前例的速度與我們接洽。」他透露，這些品牌正尋求進入中國市場的建議，或正在中國開展更多營銷活動，「許多品牌感受到壓力」。

策略顧問公司Bain & Co.預計，全球個人奢侈品市場今年將萎縮20至35%，個人奢侈品在很大程度上倚賴於大城市的商店銷售。Langer亦預計，所有二線奢侈品品牌中，有半數將會在未來3年消失。要戰勝這場風暴，中國市場是關鍵！因中國客人約佔全球奢侈品銷售額1/3，去年就貢獻了全球奢侈品銷售額約90%增長幅度，其中70%來自海外購買，由於關稅原因，在中國境內購買相同商品的價格更高，但目前由於出行限制仍在，中國客別無選擇，只能在境內購物。

奢侈品品牌數碼營銷機構Digital Luxury Group中國董事總經理Pablo Mauron表示，電子商務對於促進中國銷售至關重要，因與西方國家相比，中國奢侈品消費者往往更年輕，更精通科技產品。如今已有許多品牌將預算從舉辦實體活動轉向社交媒體、網上市場和直播平台。

在過去幾個月中，包括卡地亞、萬寶龍、巴黎世家等多家奢侈品牌，都開設了網上旗艦商店。中國第二大線上零售商京東表示，自1月以來，已有大約20個奢侈品品牌加入了平台。

自4月以來，電子商務為中國奢侈品銷售強勁反彈作出貢獻，同時，被壓抑的需求和遊客遣返支出也隨之增長。LV母公司LVMH、Gucci和Alexander McQueen的母公司開雲集團，以及Burberry的高管均表示，在中國的銷售額增長高於去年。Burberry通過網上實現了雙位數增長。此外。愛馬仕(Hermes)廣州店4月重新開業當天，單一商店的銷售額高達270萬美元(約2,106萬港元)。

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