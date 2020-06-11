道指早段急瀉930點　納指失守萬點關

市場重燃對環球經濟的憂慮，加上美國德州出現新一輪疫情，美股周四(11日)早段遭大舉拋售，道指低開930點，報26,059點，連近日強勢的納指亦未能守穩萬點關，低見9,789點，跌230點。

綜合市場消息，市場拋售原因主要是兩大項：

首先，美國似爆發第二波疫情。外國傳媒報道指出，美國德州周三(10日)公布了2,504例新增病例，是此次疫情以來單日最高紀錄。在經濟重新開放一個月後，佛羅里達州本周報告新增8,553例確診病例，為疫情開始以來最高周新增數據。

住院人數方面，德州周二(9日)住院人數躍升6.3%，至2,056人，為自疫情爆發以來的最高水平，並且是連續第三天增加。加州的人數為自5月13日以來最高，並且在過去10天中有9天上升。

約翰霍普金斯大學健康安全中心的資深學者Eric Toner說：「美國部分地區正掀起一股新的疫情浪潮。它很小，到目前為止還很遙遠，但是它來了。」

除了疫情外，聯儲局公布議息結果後，市場人士認為反映當局不認為經濟會「V形」復甦。

著名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)指出，聯儲局對市場認為經濟將迅速復甦的預期潑了冷水。此外，當局暗示延長鴿派貨幣政策，強化市場根深柢固的想法，也就是認為只要投資者在聯儲局政策保護傘之下，就會受到良好保護。

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