鼎億披露主席持股又遭斬倉　仍抵押逾24億股

由於上述強制出售，李氏於公司的持股權由約49.68%減至約49.34%。於作出合理查詢後，李氏向董事會報告，永冠資本連同其他控制的其他公司持有鼎億36.29億股股份，佔已發行股本約49.34%。其中，約24.06億股股份須就合共約2.96億元借款受若干證券經紀的股權抵押或孖展融資所限；另約12.23億股股份則不受任何股權質押或孖展融資所限。

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