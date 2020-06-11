鼎億披露主席持股又遭斬倉 仍抵押逾24億股
2020年06月11日 21:38
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鼎億集團投資(00508)又獲主席兼主要股東李光煜告知，於周四(11日)因若干證券經紀就一間由李氏全資擁有的永冠資本，及李氏本人持有的部分股份，進行部分股權質押或孖展融資，合共2,514萬股及17萬股，分別由永冠資本及李光煜持有的股份於聯交所被強制出售。
由於上述強制出售，李氏於公司的持股權由約49.68%減至約49.34%。於作出合理查詢後，李氏向董事會報告，永冠資本連同其他控制的其他公司持有鼎億36.29億股股份，佔已發行股本約49.34%。其中，約24.06億股股份須就合共約2.96億元借款受若干證券經紀的股權抵押或孖展融資所限；另約12.23億股股份則不受任何股權質押或孖展融資所限。
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