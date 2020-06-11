投資者未使咁驚？美透露疫苗研發提速　7月最後測試

備受投資者關注的疫苗消息又有新進展！財經媒體彭博報道，Moderna Inc.表示，其新冠疫苗預計將從7月份開始啟動最終階段的臨床試驗，該公司以創新性方式防止新冠病毒的舉措快速推進。

最終試驗階段將有30,000人參與，將在與美國國家過敏癥和傳染病研究所協作的情況下開展。Moderna在聲明中表示，主要目標是顯示疫苗可以預防接種者出現新冠病毒的癥狀，第二個目標是顯示疫苗可以防止接種者成為需要入院治療的重症患者。

這聲明再度顯示了新冠疫苗的試驗正在以驚人的速度推進。周三(10日)強生公司表示，將在7月下旬啟動新冠疫苗的初期試驗，比先前計劃的9月提前。

上個月，Moderna開始對600名健康成年人進行其mRNA-1273疫苗的第二階段研究。該公司在周四(11日)的聲明中表示，已經招募了350人參與試驗，其中包括300名54歲及以下的健康成年人，和50名年齡較長的成年人。

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