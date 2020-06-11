德勤劈炮潮未完！近半年累辭或退任59企核數師
2020年06月11日 21:46
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再辭任上市公司核數師！計及內蒙古能建(01649)，德勤過去近半年已公布辭任及退任59家香港上市公司核數師職務。
內蒙古能建公布，德勤已辭任審計師，自6月8日起生效。德勤指出，其核數工作關注的事宜仍未得到令人滿意的解決。鑑於相關情況及經審慎考慮後，決定辭任審計師職務。
公司正積極物色新任審計師，以填補德勤辭任後所產生的空缺，並將於適當時候就此作出進一步公告。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少59家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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