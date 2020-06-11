德勤劈炮潮未完！近半年累辭或退任59企核數師

內蒙古能建公布，德勤已辭任審計師，自6月8日起生效。德勤指出，其核數工作關注的事宜仍未得到令人滿意的解決。鑑於相關情況及經審慎考慮後，決定辭任審計師職務。

公司正積極物色新任審計師，以填補德勤辭任後所產生的空缺，並將於適當時候就此作出進一步公告。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626