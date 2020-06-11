【負利率時代？】大摩估英國有可能實施

外國傳媒報道摩根士丹利經濟學家Jacob Nell表示，由於英國通脹持續低於央行目標2%、英國今年底「硬脫歐」的擔憂升溫，再加上疫情不確定性仍高，預期英倫銀行(即英國央行)實行負利率的可能性仍在。

他認為，英國央行將於8月開始暗示減息，並可能於11月減至零。若英國與歐盟未能順利達成脫歐後新的貿易協議，將導致「硬脫歐」，屆時若再加上疫情第二波爆發，則可能要將利率降至-0.5厘，料發生機會20%。

法國興業銀行策略師Kenneth Broux亦同意，因醫學專家預期秋季將有可能出現第二波疫情爆發，屆時英國央行可能採取零利率或負利率措施。

目前英國利率為0.1厘。

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