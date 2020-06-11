【負利率時代？】大摩估英國有可能實施
2020年06月11日 22:11
東網電視更多新聞短片
外國傳媒報道摩根士丹利經濟學家Jacob Nell表示，由於英國通脹持續低於央行目標2%、英國今年底「硬脫歐」的擔憂升溫，再加上疫情不確定性仍高，預期英倫銀行(即英國央行)實行負利率的可能性仍在。
他認為，英國央行將於8月開始暗示減息，並可能於11月減至零。若英國與歐盟未能順利達成脫歐後新的貿易協議，將導致「硬脫歐」，屆時若再加上疫情第二波爆發，則可能要將利率降至-0.5厘，料發生機會20%。
法國興業銀行策略師Kenneth Broux亦同意，因醫學專家預期秋季將有可能出現第二波疫情爆發，屆時英國央行可能採取零利率或負利率措施。
目前英國利率為0.1厘。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！