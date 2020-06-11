【樓市震散】賣樓移民潮持續！一周至少6宗　新界最多

二手樓業主爆發移民潮，過去僅一周已累錄至少6宗賣樓移民個案，主要集中在新界區，包括元朗YOHO MIDTOWN及上水蔚翠花園。

中原潘鈺恒表示，YOHO MIDTOWN第5座低層E室，實用面積507方呎，兩房間隔，原先叫價850萬港元，放盤一星期，業主因為移民才願意減價，最終下調32.5萬元，以817.5萬元成交，呎價16,124元。新買家為同區上車客，覓盤已一段時間，見業主爽快答應減價，立即承接。

利嘉閣黃靜顏亦稱，上述蔚翠花園2座高層G室，實用面積716方呎，三房連套房間隔，以701.8萬元沽出，呎價9,802元。由於原業主打算移民，故決定出售單位。

未補價第二市場居屋也出現同類情況，祥益林英傑稱，屯門兆麟苑J座低層1室，實用面積401方呎，業主打算移民，以280萬元沽出物業，呎價6,983元。

而過去一個星期錄得的其餘3宗同類買賣，包括青衣青怡花園及馬鞍山天宇海，市區盤則只有旺角曉珀出現沽樓移民個案。

【西貢交投飆 外籍業主佔半】

此外，個別地區外籍業主沽貨個案有增加的趨勢。世紀21奇豐廖振雄表示，西貢二手樓交投本月增約1倍，佔逾50%為外籍業主售樓個案。主要是他們的議幅由約10%內，增至個別達15至20%，故帶動交投上升。

他續指，區內大網仔威都別墅全幢相連屋，五房間隔，另連天台，外籍客開價約3,800萬元放售，放盤大半年，近日加大減幅，最後累減800萬元，以3,000萬元沽出，減幅達約21%，做價低市價約20%。

【荃中月租9千 一年新低】

另外，月租萬元以下租盤湧現。美聯鍾家豪稱，荃灣中心10座高層F室一房戶，實用面積268方呎，4月開價1.1萬元放租，減至9,000元租出，料為過去一年項目最低。另外，消息指，大埔海日灣II的6座低層戶以每月9,500元租出。

美聯黃家樂表示，馬鞍山銀湖‧天峰雙號車位獲同屋苑住戶以245萬元購入，較2018年高位約300萬元回落逾18%。該車位於2016年以160萬元購入。

【中環辦公室遭棄租面積相當於滙豐總部】

非住宅方面，綜合媒體報道，房地產仲介商世邦魏理仕(CBRE)估計，截至5月底止，香港中環區有近110萬平方英呎辦公空間遭企業棄租，面積相當於滙豐銀行香港總部，空置率8.5%，創2009年12月以來最高。

美聯工商舖區域銷售經理麥世強表示，有些業主終於接受事實，美好時光已不復返，他們如今願意減租。

房地產數據供應商Savvi分析師Chris Cohen表示，未來3個月，中環區的退租宗數可能增加30%。由於今明兩年有很多租約將到期，許多業主沒有選擇餘地，只能大幅減租來留住客戶。

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