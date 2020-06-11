前景難料！滙豐指「美債息曲線趨陡」不會出現
2020年06月11日 22:53
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外國傳媒報道，投資市場氣氛迅速轉壞，滙豐認為，「疫情封鎖過後的經濟反彈，將推動較長期限的美債孳息率走高」情景不會出現。換言之，市場看好長期經濟的樂觀情緒會降溫。
相反，滙豐固定收益研究全球主管Steven Major表示，預計孳息率曲線會趨平，如今投資5年期美國國債就類似先前的兩年期債券。「曲線趨平」的意思是長年期及短年期的債息相差不大，意味市場認為經濟會出現較長期停滯。
Major借鑑日本和歐洲的相關經驗，預計聯儲局的前瞻性指引增加，將縮小長短期債券的孳息率差距。
聯儲局官員周三(10日)預測顯示，一直到2022年，政策利率將保持在接近零水平。
Major又指出，注意到聯儲局政策利率較長期預測在2.3至2.5厘，較去年12月基本不變，他認為這預測「近乎荒謬」。
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