全球冧市！歐美企業撲水即受阻　多筆發債取消

財經媒體彭博報道，在聯儲局表示，經濟從疫情影響下全面復甦還需數年時間後，美國和歐洲的信用風險持續上升。

歐美投資級公司債信用違約保險成本在周四(11日)連續第4天上漲。歐洲承銷式債券市場只有四筆交易，前一天有15筆交易，美國市場10家發債人決定取消發行。

聯儲局主席鮑威爾周三(10日)表示，新冠疫情可能對經濟造成長期損害，周四公布的美國首次申請失業救濟人數下降緩慢支持了這觀點，市場風險偏好隨之下降。此外，美國部分地區出現第二波疫情，確診總數超過200萬人，為人們敲響了警鐘。

這一切推動二級市場利差擴大，發行人被迫暫停交易。近幾個月來，得益於聯儲局政策導致供需兩旺，發債成本下降到疫情前水平，歐美公司發債都比以往更活躍。

荷蘭銀行策略師Shanawaz Bhimji表示，在過去幾周利差出現一些大的收緊後，市場似乎正在歇口氣，因為過去一周疫情方面幾乎沒有任何好消息，經濟數據也繼續表明未來形勢嚴峻。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626