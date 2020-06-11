【財經評論】內地股災五周年　金融開放宜有序

今天是內地股災五周年！期間當局吸取教訓，積極推動金融改革，A股更獲納國際指數系列，算有一番成就，惟未來得繼續着力加強市場配套，提升經濟質量和企業管治，才能切實打穩股市根基。畢竟既選擇了加大開放市場，就沒有回頭箭，股市規模不斷增加，外資參與度上升，順風順水當然好；但一出亂子，就不能再龍門亂搬，靠國家隊強行救火了事。

內地市場素有「一放就亂，一亂就收，一收就死」的惡性循環。回看一五年A股大時代，初期政府催谷大牛市，圖藉激活股市來刺激經濟，可惜散戶炒到失控，加上大量違規行為兼放大槓桿，滬綜指在一五年六月十二日見歷史高位5,178點後便告崩盤，跌至一六年初低位2,600點水平，較一五年初大升市起步三千點還要低。慶幸當年金融市場對外開放程度有限，故國家隊入市救火，加上一系列收緊規管和嚴肅執法，最終穩定了大局，但股民和經濟皆元氣大傷，A股至今尚走不出上落格局。

一個發展成熟的經濟體，股市是企業上市集資的重要渠道，以便將資金再投放發展實體經濟，故股市必須在經濟上扎根，而經濟好壞，得靠企業素質來支持，實現良性循環。這幾年，國企改革不斷推進，新經濟支持民企蓬勃發展，質量得到提升，加上當局致力打擊違規行為、有序推動註冊制、推出中港股市互聯互通、逐步取消外資入市限額及持股限制等，換來A股獲納國際指數系列，變相讓更多資金投資A股，打破了「塘水滾塘魚」格局，算是階段性改革成果。

不過，A股目前仍然做不到猶如發達市場般，能反映經濟前景的作用，無論是經濟好，還是近兩年遇上貿易戰和疫情衝擊，A股走勢始終依然故我，究其原因乃是國家資金仍是主導者，資產價格未能反映經濟實況，影響外在資金入市信心，股市集資功能變相打折。另邊廂，內地訊息披露標準與會計制度尚未與國際接軌、企業管治滲入非商業元素等問題仍有待解決。內地股民依然停留在炒消息、炒題材的一窩蜂投資模式，投資者教育仍待加強。此外，監管機構還須優化上市條件和健全市場化退市機制，為A股固本清源。

上述種種問題尚待有序解決。誠然，內地作為新興市場，經驗不如外資，謹慎開放乃無可厚非，尤其涉及發展衍生工具，這類對沖渠道雖是進化過程中不可或缺，但亦意味風險上升及管控複雜，不能急於求成，否則恍如中門大開，讓散戶淪成大鱷點心！

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