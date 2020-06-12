東方日報B1：全球散水　美股曾冧千一點

聯儲局主席鮑威爾周三議息後看淡前景，部分投資者對V形復甦憧憬幻滅，加上美國德州出現新一輪疫情，觸發環球股市周四「散水」。美股道指早段曾挫1,136點至25,853點，3日累挫1,719點。安聯首席經濟顧問埃利安警告，金融市場搶先經濟反彈，一旦復甦未能兌現，後果將十分嚴重。

美股升浪受阻，連近日強勢的納指亦未能守穩萬點關，低見9,762點，下跌257點；標指下挫99點，至3,090點。重磅科技股回吐，蘋果公司(Apple Inc.)最多下跌1.77%，報346.59美元；亞馬遜亦跌1.94%至2,596美元。

歐洲股市全線向下，英、法及德國股市曾瀉3.44%、3.58%及3.8%。日股日經指數冧652點或跌2.82%，本周首次於23,000點之下收市；澳洲及新加坡股市分別收挫3.05%及3.44%。

百達財富管理亞洲投資總監David Gaud指出，與經濟周期息息相關及估值低殘股份帶動最近股市反彈，但是建議投資者繼續揸優質股，因有迹象顯示經濟復甦不是V形。

事實上，鮑威爾亦淡化就業數據的利好信號，指五月美國非農職位意外反彈可能代表勞動市場最壞時刻已過，但數據讓這麼多人感意外，正好印證不確定性之大，提醒就業市場復甦需時，考慮到需求減少，相信許多人將無法重返原來的職位或行業。聯儲局官員料美國失業率將由5月的13.3%降至今年底的9.3%，明年續降至6.5%。他們又估計當地今年經濟收縮6.5%，明年回復增長5%；通脹則料於2022年底前維持低於當局的2%目標。

利率方面，聯儲局一如預期維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，鮑威爾直言當局甚至沒有想過加息。最新預測顯示，全部十七名與會官員均預期利率明年底會維持貼近零；除兩位官員外，其他官員均預期利率會維持此水平直至2022年底。鮑威爾又稱，當局正研究如何為受疫情和封鎖措施打擊的經濟提供更多支持，並提到已收到有關孳息曲線控制的簡報，在之後會議進行討論。此外，為維持市場運作暢順，當局將每周買入最少800億美元美債和400億美元按證。

均富會計師事務所經濟師Diane Swonk表示，買債行動反映當局相信有需要為經濟提供更多支持，當局沒有視就業職位反彈為勝利，反之，通縮風險仍高。

著名經濟學家埃利安撰文指出，面對最近經濟蕭條的威脅，聯儲局資產負債表短短數月膨脹近倍，為解決市場失效和信貸冰封，當局不但為優質企業的流動性和信貸風險「包底」，亦惠及垃圾債市場，其影響立竿見影，股市受提振，企業及新興市場發債量創出新高。

惟他警告，倘復甦速度令人失望，經濟和市場將面臨龐大債務，市場勢遭央行更大的扭曲，經濟增長潛力下降，最終觸發更大規模的債務重組和無秩序欠債情況。他認為各地政府不應迅速去槓桿化，反而要循序漸進地確保經濟基礎穩固，以取得更高和持久增長，投資者應加強紀律，減少破產和資本減值風險。

最新數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數由前一星期的189.7萬人，降至154.2萬人，略低預期的155萬人，而前周持續申領失業救濟人數亦減至2,092.9萬人，但仍高過預期的2,000萬人。

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