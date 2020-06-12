劉鳴煒華置股權悉數轉予甘比三子女

記者向華置查詢其大股東兼公司管理層作出上述交易的用意，惟至截稿前未獲回覆。

有關交易未有披露作價，但以昨日收市價4.95元計算，市值約23.58億元。華置股價上周五(5日)曾突然大升六成，股價如此異動更惹起市場關注大劉身體狀況，當日其發言人回應表示他身體健康。至昨日收市計，其股價已較上周五高位累跌逾22%。

根據昨日的股權披露，劉鳴煒作為創立人和受益人的Alto Trust Limited，將旗下全資擁有兼持有4.76億股華置的公司Century Frontier Limited，悉數轉予Solar Bright Limited。Solar Bright原已持有華置2.39億股並由甘比的Sino Omen Holding Limited(下稱SOHL)全資擁有。劉鳴煒於華置則「一股不留」，其好倉降至零。

甘比作為其三名未成年子女的信託人，現透過SOHL旗下多間公司全數擁有劉氏家族14.3億股華置，或相當於74.99%權益。而她的長女劉秀樺、長子劉仲學、孻女劉秀兒於SOHL的持股比例分別為23.332%、63.334%、13.334%。

另外，甘比三姊妹目前都在華置掌大權，三人除了是公司的執行董事外，甘比的胞姊陳詩韻更擔任行政總裁，甘比的胞妹陳諾韻則擔任銷售及租務部經理。

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