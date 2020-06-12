憂第二波疫情爆發　歐股冧逾4%

投資者憂慮第二波新冠肺炎疫情爆發，加上國際油價再度受壓，歐洲股市全線下挫。英國富時100指數收報6,076點，跌252點或3.99%；法國CAC指數收報4,815點，跌237點或4.71%；德國DAX指數收報11,970點，跌559點或4.47%。

泛歐Stoxx 600指數收報353.07點，跌15點或4.1%。

漢莎航空表示公司約2.6萬員工面臨失業，該公司股價全日跌9.09%。

雷諾主席Jean-Dominique Senard向法國議會表示，不建議國家進一步向該公司注入資金。雷諾股價全日下瀉14.08%。

外賣平台Just Eat Takeaway公布擬斥７３億美元收購同業GrubHub，前者股價先升後回，收跌3.81%。

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