道指急瀉逾1500點　港股夜期跌穿24000關

投資者憂慮第二波新冠肺炎疫情或將爆發，加上國際油價再度受壓，全球股市大幅下挫。美股道指報25,477點，跌1,512點或5.6%；標指報3,038點，跌151點或4.75%；納指報9,628點，跌392點或3.92%。

聯儲局主席鮑威爾對美國經濟前景看法審慎，直言復甦步伐可能很漫長。不過，美國總統特朗普則批評鮑威爾的言論，並斥聯儲局「經常失誤」，直言美國第三、第四季經濟將會非常強勁。

在股市狂瀉之際，美國財長姆紐欽發言安撫市場，指美國經濟不會出現第二次停擺，因會為美國人帶來更多問題。

姆紐欽說：「我們不會再次叫停經濟，我認為如果再令經濟停擺，會製造更多破壞。這些破壞不單止是經濟，而是涉及多方面，例如藥物問題及一切也要叫停，我們已學精了，不能過分保守。」

【航空、旅遊股當災】

航空股領跌大市，美國4大航空公司(美國航空、達美航空、美國西南航空，以及聯合航空)跌幅介乎8%至12%。飛機生產商波音公司挫逾11%，報180.44美元；

郵輪股全線下瀉，挪威郵輪、嘉年華郵輪、皇家加勒比郵輪分別跌15.33%、13.21%、10.9%。

銀行股亦受壓，摩根大通和美國銀行分別跌6.65%和8.29%。早前創新高的大型科技股回落，亞馬遜跌1.57%；蘋果公司跌近3%；Facebook挫4.23%；微軟跌3.7%。

【港股外圍繼續跌！】

港股外圍跌勢未止，按比例計算，港股ADR指數報24,094點，跌386點或1.6%。滙豐控股ADR折合報36.75港元，較港收市跌2.9%；騰訊ADR報435.72港元，較港收市跌1.51%。

即月恒生指數夜期報23,994點，跌372點，低水486點，成交36,814張。

【國際油價又冧過？】

市場憂慮經濟活動再度陷入停滯，並已經消化產油國延長現有減產的利好因素，國際油價再度下瀉。紐約7月期油報每桶36.64美元，跌7.4%；布蘭特8月期油報每桶38.86美元，跌6.8%。

【深度剖析：兩大跌市原因】

綜合市場消息，市場拋售原因主要是兩大項：

首先，美國似爆發第二波疫情。外國傳媒報道指出，美國德州周三(10日)公布了2,504例新增病例，是此次疫情以來單日最高紀錄。在經濟重新開放一個月後，佛羅里達州本周報告新增8,553例確診病例，為疫情開始以來最高周新增數據。

住院人數方面，德州周二(9日)住院人數躍升6.3%，至2,056人，為自疫情爆發以來的最高水平，並且是連續第三天增加。加州的人數為自5月13日以來最高，並且在過去10天中有9天上升。

約翰霍普金斯大學健康安全中心的資深學者Eric Toner說：「美國部分地區正掀起一股新的疫情浪潮。它很小，到目前為止還很遙遠，但是它來了。」

除了疫情外，聯儲局公布議息結果後，市場人士認為反映當局不認為經濟會「V形」復甦。

著名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)指出，聯儲局周三(10日)透過公布經濟增長及失業率的評估，對市場認為經濟將迅速復甦的預期潑了冷水。

他表示，聯儲局料今年經濟萎縮6.5%，明顯與美國白宮近期對經濟的看法形成鮮明對比。

此外，埃利安指出，當局暗示延長鴿派貨幣政策，強化市場根深柢固的想法，也就是認為只要投資者在聯儲局政策保護傘之下，就會受到良好保護。不過，他稱，美國與全球經濟仍有兩大重要問題，即聯儲局保護傘周邊的資產如何受到保護，以及釐清資產價格與現實經濟明顯脫節，對於長遠的未來代表甚麼意義？

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