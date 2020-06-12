疫情影響置業計劃　分析：三藩巿千禧後要儲16年才夠首期

外媒報道，地產網站realtor發表最新分析指，受到新冠肺炎疫情的影響，加上美國最新失業率升至逾13%，可能會影響「千禧世代」(Millennials，年齡介乎25至34歲的人口)的儲蓄狀況，首置的計劃恐需進一步延後。

realtor指出，「千禧世代」家庭稅後月入中位數是4,240美元，而平均家庭支出為3,770美元。作為美國最大的買樓年齡組別，雖然今次新冠肺炎疫情對他們的健康影響未必最大，但不少人因為居家限制措施而失去工作，需要動用儲蓄過活，其將押後他們的置業計劃。

該分析顯示，美國「千禧世代」如果因為疫情而半年沒有收入，平均需時53個月，才能恢復此前的儲蓄水平。再者，由於近日銀行收緊按揭要求，如果最低首期要求增加10%，他們平均要額外儲蓄6.5年，才能夠「上車」；以三藩巿為例，他們需要儲蓄16.2年，才能儲到10%首期。

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