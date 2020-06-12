華爾街投資大師：股市已成泡沫　恐再冧50%

華爾街著名投資大師、美國古根海姆(Guggenheim Partners)首席投資主管Scott Minerd接受外媒訪問時表示，美國股市周四(11日)大跌或許只是市場拋售的初期，可能會進一步下跌達50%。

Minerd認為，股市已經成為泡沫，最後很可能會是悲劇告終。他說：「近日市場回升一直是很好的賣出機會，未來我們將充滿艱難的挑戰，尤其是由於經濟重新開啟，導致新冠肺炎確診人數增加。」

另外，專門研究歷史數據的CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，美股此前一直處於超買，而周四股市大跌響起警號，預示未來將會由6月8日的高位回落，估計調整幅度介乎5%至10%。

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