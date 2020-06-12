康寧傑瑞製藥股東折讓4%配股　套現逾2億還債

每股配售價為16.5港元，較上日收市價17.2元折讓約4.06%，套現約2.39億元，所得款項將主要用於償還徐霆自其建立業務以來積累的現有個人負債及債務以及其業務所得資本收益產生的相關個人稅項負債。

Rubymab的全部股本由South Dakota Trust Company LLC作為徐霆家族信託的受託人全資擁有，其中，徐霆將以其家屬為受益人作為委託人及保護人。

完成後，徐霆及Rubymab將共同擁有公司已發行股本總數約34.13%的權益，繼續為公司的控股股東。

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