萬事昌與東方網庫互購資產

於完成時，東方網庫將向萬事昌支付代價之淨金額約為2.34億元，其中約8,698.31萬元將代價股份方式支付，約1.47億元以現金或發行免息承兌票據之方式支付。

根據總協議之條款，約11.81億股東方網庫代價股份，將按每股0.0736元的發行價配發及發行，較上日收市價0.076元折讓約3.2%。

完成後，萬事昌由原先持有東方網庫64.1%股權，增至75%。

達潤投資主要從事物業投資，持有香港及中國的住宅、工業及商用物業，包括屯門青山灣青山公路118及118A號松苑1B座地下、上海街426號萬事昌中心、貝沙灣南灣四期6座30樓B室及第二層停車場2樓58號私家車車位，以及黃竹坑南匯廣場A座20樓1至3、5、6、21至23及25至28號室等。

預期東方網庫將變現收益約1.27億元，而萬事昌出售事項將不會產生任何損益。

完成後，除上述其他業務外，萬事昌集團將專注於物業發展業務，涉及購買土地及發展物業以供出租及或出售。另一方面，東方網庫將出租或出售物業，而不會從事物業發展。東方網庫集團將於認為適當時不時收購物業以加強其投資物業組合。

萬事昌認為，交易有助變現於出售物業之資本投資，可加強集團之財務狀況及流動資金，從而有助集團於機會出現時專注物業發展領域；更佳劃分萬事昌集團及東方網庫集團之資產、資源(有形及無形)及業務活動；加強集團於東方網庫少數股東權益公司之股權。

東方網庫認為，交易可加強集團之財務狀況；鑑於近期股市波動，可控制持有東方網庫上市證券相關之市場風險；即使已經停止證券業務之自營交易及投資，待聯交所評估後，東方網庫集團仍可具備足夠之營運水平及足夠價值之資產進行業務以支持營運，從而使東方網庫集團之主要業務符合上市規則之經修訂規定。

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