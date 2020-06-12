【市前重點睇】道指急瀉近7%　港股外圍跌400點

●美匯指數升上96.73，離岸人民幣(CNH)低見7.0826，港匯見7.7505，美元兌日圓處106.8，歐元跌至1.1299，英鎊弱見1.2583。金價見1,729美元。布油跌至38.55美元，紐油瀉至35.75美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指跌約400點。

●外國傳媒報道指出，美國德州周三(10日)公布了2,504例新增病例，是此次疫情以來單日最高紀錄。在經濟重新開放1個月後，佛羅里達州本周報告新增8,553例確診病例，為疫情開始以來最高周新增數據。

●美國財長姆紐欽表示，考慮限制美國資金經由香港流動。

●美國總統特朗普批評聯儲局「經常失誤」，相信美國第三、四季經濟將會非常強勁。

●在股市狂瀉之際，美國財長姆紐欽發言安撫市場，指美國經濟不會出現第二次停擺，因會為美國人帶來更多問題。

●據美國農業部周四發布的數據，儘管中美官方言辭交鋒激烈，中國仍在購買美國大豆，中美貿易協議仍在執行中。

●美國10年期國債孳息率跌5.73點子，報0.669厘。

●即月恒生指數夜期收報23,864點，跌502點，低水616點，成交39,851張。

●港股ADR指數收報23,978點，跌501點或2.09%。

●紐約7月期油收報每桶36.34美元，跌3.26美元或8.23%，創自6月1日以來收市新低，並創自4月27日以來最大單日跌幅；布蘭特8月期油收報每桶38.55美元，跌3.18美元或7.62%。

●紐約8月期金收報每安士1,739.8美元，升19.1美元或1.1%，創自6月1日以來收市新高。

●日本央行行長黑田東彥：央行將毫不猶豫地採取一切必要措施在疫情期間保護就業、企業和民生。

●秘魯央行將基準利率維持在0.25厘不變。

●中國國務院要求，發改委、商務部本月大幅縮減外資准入負面清單；中證監牽頭改革創業板並試點註冊制，6月底前出台相關政策，年內落地；商務部牽頭出台跨境服務貿易負面清單，12月底前完成。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626