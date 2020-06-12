【股民熱話】利率低企　食息一族有何出路？

美國聯儲局近次會議中，主席鮑威爾預告，至2022年底前不會加息。在經濟衰退及低息環境之下，食息一族有何出路？

基本上，利率維持在近乎零息的水平，存款利率不但少得可憐，更好大機會跑輸通脹，對手揸現金的投資者，自然苦尋資金出路。

想追求較高的回報，離不開投入包括股、債的風險資產。不過，債券的息率雖高，但入場門檻亦較高；若買企業債券，要注意企業管治風險。

較合零售投資者的選擇，有債券基金，息率亦比較吸引，因基金回報還視乎基金的投資表現。但問題正是，債券基金有別於純債券，債券基金的基金價格可升可跌，並不保本，係有辣有唔辣！

當然，市面也有儲蓄保險之類的產品，但鎖定期內提取會損失較多本金，要考慮靈活性。

至於大家熟悉的人民幣存款，利率都仲係好過港元存款，但中美之爭的背景下，要考慮人民幣貶值風險，除非手持人民幣的實際用途，否則要注意匯兌風險。

講到尾，呢個世代，食息族難搵食，非常時期只有守着保本底線，平衡風險為重。

東網財經專欄作者 帥哥

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