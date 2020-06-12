【全球冧市】市場憂慮經濟前景　紐油續瀉半成

市場對經濟前景感到不安，油價於亞洲市交易時段續急瀉，紐油低見每桶34.48美元，挫1.86美元或5.12%；布油低見每桶37.01美元，跌1.54美元或3.99%。

本月，石油輸出國組織(OPEC)及俄羅斯等產油國組成的聯盟OPEC+減產和防疫封鎖措施放鬆，紐油從負值反彈到每桶近40美元。聯儲局主席鮑威爾周三(10日)稱，新冠肺炎疫情繼續對經濟構成相當大的風險。紐油周四(11日)一度插11%。

另外，美國石油庫存處於紀錄高位，而且鑑於美國部分州出現第二波疫情，需求回升情況仍不確定。

GF International的Thomas Finlon表示，令人意外的負面數據，尤其是原油數據，以及聯儲局日前相對黯淡的言論和對疫情捲土重來的擔憂，都造成油價疲軟。

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