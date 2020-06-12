港版國安法：美財長指考慮限制美國資金經香港流動

外電報道，美國財政部長姆紐欽周四(11日)表示，美國或會限制當地資金經由香港流動，以落實總統特朗普宣布取消香港特殊待遇的程序，同時保護美國投資者不因中國企業未遵守美國會計準則而受到影響。

姆紐欽透露，正在領導跨部門的資本市場工作小組(Working Group on Capital Markets)，以回應中國實施「港版國安法」。該小組隸屬於總統，由金融監管機構組成，並由財政部領導。

特朗普上周宣布將展開廢除香港特別關稅區地位的程序，並要求財政部領導的工作小組在60天內提出行動建議，以保護美國投資者免於中國企業不遵守美國會計準則和披露規則影響。

針對美國財政部是否考慮限制美國資金經由香港流動時，姆紐欽稱，不希望預先判斷報告內容，但會提出各項建議。

他指出，工作小組將研究與中國企業有關的會計問題，並發布一份全面報告，以在保護美國資本市場和因應當前局勢之間，取得恰當的平衡。

中美兩國於今年1月簽署第一階段貿易協議過，其後隨着疫情爆發，緊張關係升溫。姆紐欽預期，中國將履行第一階段貿易協議的義務，即兩年內額外購買2,000億美元的美國商品和服務，並提升對美國知識產權的保障。至目前為止，相信中國正在履行義務，但美國會密切關注。

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