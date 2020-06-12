【專家點評】古勝：安踏體育現價可博反彈？

尋日港股大成交向下，勁插569點收報24,480點，失守24,600點關口，但就喺早前波幅區間的頂部搵到支持。如果你問後市點睇？老古都係見步行步，之前已經講過，港股唔係冇機會上望26,000點，不過由25,000點再上呢1,000點，注定唔會一帆風順，要博就要嚴守止蝕。

而尋日一支大陰燭打落嚟，破壞晒早前的升軌，但就重回10天線附近，對於早前一路想博反彈而又未入貨的缸邊友，可能係一個入市機會，但若然跌穿埋20天及50天線所在的24,000點，就要考慮減一減磅。

東網財經專欄作者 古勝

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