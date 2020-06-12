【專家點評】梁冠業：市場避險情緒仍偏高

儘管中美關係未有明顯改善，但在環球經濟在疫情後開始重啟的概念，以及內地和美國製造業數據均勝預期的推動下，港股近期走勢唔差。從資金流方面來看，表現落後的舊經濟板塊一度有明顯追捧，包括本地銀行和地產、內險及內需。

我們對於6月份的預期，整體和4、5月份的觀點相若。雖然港股仍面臨短期風險，預計繼續會受不同消息(包括疫情、經濟/企業數據、中美關係、香港發展情況等)影響，但相對美國及其他市場，利淡因素自從去年到現在已經大致反映(包括貿易戰影響、中國經濟放緩，香港經濟因社會事件和疫情而放緩、環球經濟動盪)。因此，現時基本上已經沒有太多負面因素是從未反映的，再重新大跌空間應該有限。

本周方面，在美國上周五就業數據遠勝預期，以及美股近期普遍上升的情況下，恒指一度突破了25,000點重大心理關口。一些落後板塊開始有資金流入亦顯示個別投資者信心有改善，但另一方面，投資者需留意金價上升顯示市場避險情緒依然偏高。因此預計大市仍受中美關係及疫情走勢等因素主導，25,000點關口將成短期爭持關鍵。現階段，我們建議投資者短線不宜過分進取，但長線可繼續買入優質藍籌和行業龍頭股份。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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