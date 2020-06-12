【專家點評】麥嘉嘉：科技股不乏熱炒理據
2020年06月12日 09:00
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美國聯儲局公布議息結果，一如市場預期維持利率不變，最新利率點陣圖顯示，局方料利率維持在現水平至2022年。另外，當局將至少在未來幾個月以目前的速度增持美國國債及按揭抵押債券，包括每月購買國債約800億美元，按揭抵押債券則為400億美元。科技股繼續被吸納，納指再創收市新高。受美國及環球央行寬鬆貨幣措施影響，游資充斥全球多個經濟體，令資產價格急漲，料資金持續流入科技股。
內地公布多項經濟數據。國家統計局公布五月居民消費價格指數(CPI)按年升2.4%，按月回落0.9個百分點，低於市場預期的2.7%，漲幅有所放緩。另一方面，生產物價指數（PPI）按年跌3.7%，高於市場預期下跌3.3%，為連續4個月出現收縮，跌勢亦有加劇迹象。CPI漲幅回落反映內地經濟復甦過程仍然緩慢。長遠而言，PPI有引導CPI作用，若PPI繼續保持收縮之勢，最終亦會導致終端消費物價向下，這將限制經濟增長動力。投資者需密切留意內地產出價格變化，以判斷內地經濟復甦進程。目前內地通脹威脅微，為內地政府提供足夠空間推出更多財政及貨幣刺激措施，抵禦經濟下行的能力亦相對其他國家為高。
金融數據方面，內地5月貨幣供應(M2)按年增長11.1%，低於市場預期的11.3%。新增貸款1.48萬億元人民幣，同樣低過市場預期的1.6萬億元。狹義貨幣(M1)餘額58.11萬億元，同比增長6.8%，增速分別比上月末和上年同期高1.3個和3.4個百分點。M1增速是25個月最高，企業中長期貸款上漲。由於數據無驚喜，兩地股市表現缺乏方向。
技術上，恒指能否補回3月12日下跌裂口成為維持升勢的關鍵。中概股陸續掛牌買賣，預料能帶動市場氣氛及提振相關科技股表現。資金繼續於板塊間輪動。繼網易(09999)之後，京東(09618)將於6月18日掛牌買賣，繼續為科技股提供炒作空間。中央全面推進「互聯網+」，大力推進科技創新，加快發展數字經濟、智能製造、新材料等戰略性新興產業，形成更多新的增長點。
另外，據應用商店情報平台SensorTower最新數據，騰訊(00700)旗下《王者榮耀》5月收入按年增長42%，貢獻騰訊三分之一的手遊收入，隨着年輕玩家消費能力提升，《王者榮耀》收入仍有相當大的增長空間。騰訊正踏入逾10年來最強勁的遊戲發布周期，今年很可能推出《地下城與勇士》、《英雄聯盟》兩款重磅手遊，隨着重磅手遊的收入貢獻提升，騰訊利潤率將進一步改善，將加快今明年盈利增長，料資金持續流入，股價反覆做好。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為證監會持牌人，並無持有上述股票）
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