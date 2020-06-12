【全球冧市】港股開市瀉559點　滙豐挫逾3%

憂慮爆發新一波疫情，阻礙重啟經濟，全球股市急瀉。港股開市急挫559點或2.9%，恒生指數報23,920點，失守兩萬四關。國企指數低開188點或1.9%，報9,755點。

有報道引述美國財政部長姆紐欽表示，美國或會限制當地資金經由香港流動。金融股捱沽，滙豐控股跌3.5%，報36.5港元；友邦保險跌1.9%報70元，合共拖低恒指130點；渣打集團跌5.6%，報40元。

大型科網股跟隨大市回吐，騰訊跌1.7%報434.6元；阿里巴巴跌2.2%報208.2元；美團點評跌2%報161.7元；小米集團跌2.9%報12.44元。

地產股沽壓重，信和置業跌3.8%；新鴻基地產跌3.4%；九龍倉置業跌2.8%；恒基地產、新世界發展及；領展跌2.3%至2.5%。

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