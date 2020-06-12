A股快報：創指跌逾2%　兩市融資餘額增28億人民幣

外圍市況跟隨美股急挫，滬深三大股指亦齊告低開，滬綜指低開44點或1.51%，報2,876點；深成指低開226點或2.01%，報11,017點；創業板指低開45點或2.08%，報2,149點。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0865，較上日下調257點子，中止9連升。

人民銀行進行1,000億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有1,500億元逆回購到期，實現淨回籠500億元。

本周人行開展4,200億元逆回購操作，另有2,200億元逆回購和5,000億元中期借貸便利(MLF)到期，從全口徑看，人行本周實現淨回籠3,000億元。

另外，截至周四(11日)，上交所融資餘額報5,676.97億元，按日增加15.58億元；深交所融資餘額報5,132.92億元，按日增加13.41億元；兩市合計10,809.89億元，按日增加28.99億元。

中國國務院要求，發改委、商務部本月大幅縮減外資准入負面清單；中證監牽頭改革創業板並試點註冊制，6月底前出台相關政策，年內落地；商務部牽頭出台跨境服務貿易負面清單，12月底前完成。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626