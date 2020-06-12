【金融中心之爭】港星下一場戰線：中國股票期貨

彭博引述分析指，內地股票對沖工具的競爭在新加坡及香港之間造成競爭。目前，新加坡交易所是投資者可以交易中國A股期貨的唯一海外平台，該產品約佔該交易所股票衍生品交易量的一半。這次失去指數交易權，意味將終止新加坡交易所對基於中國A股的離岸衍生品的壟斷，而股票衍生品的銷售佔新加坡交易所截至三月底止季度總收入的36%，且在面對其他不少挑戰，如上市速度放緩以及印度決定將新加坡一些期貨合約的在岸交易轉移到印度。

為了彌補收入損失，分析師認為，新加坡交易所將開發自己的面向亞洲的產品，並與富時集團和其他指數提供商合作。當中包括轉向單一股票期貨，這些產品可提供更高的利潤率，該所亦擁有更大的控制權。

新加坡交易所6月開始跟進就在新加坡上市的個別股票進行期貨交易計劃，最近收購了專門研究基於因子策略的指數提供商Scientific Beta Pte 93%的股份。