全球經貿戰：爭端不斷之際 中國仍續買美國大豆

中美兩國因新冠肺炎疫情的起源及「港版國安法」等一系列問題爭端不斷之際，外電報道，中國仍在繼續購買美國大豆，正在落實兩國的貿易協議。

根據美國農業部周四(11日)發布的數據，過去兩周國有和私人買家增加購買美國大豆，至少售出150萬噸，顯示中國需求仍然存在，而秋季交貨的美國大豆價格亦具有吸引力。

全球最大農產品貿易商之一Archer Daniels Midland Co.財務總監Ray Young認為，中美第一階段貿易協議仍在落實。雖然最近有傳中國或要求國有企業暫停購買，但事實是，在同一周，公司實際上收到銷往中國的訂單。

Young透露，曾與中美兩國政府內部的不同官員交談過，很明顯，無論是美方還是中方，都有確保遵守第一階段貿易協議，特別是農業方面協議的承諾。

美國農業部數據顯示，在截至6月4日當周，美國出口商向中國出售85.4萬噸大豆，其中60%將在下季交貨。該機構還公布周四(11日)賣出72萬噸，其中91%為下季交付。按規定，託運人必須報告一天內單一商品出口規模達10萬噸或以上的活動。

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