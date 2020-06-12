【大行觀點】交銀國際：港股現長期投資價值

交銀國際研究報發表的下半年展望報告，作出了以下的分析：

● 價值股將跑贏

2020年5月19日，價值股跑輸成長股的程度已達到2000年3月9日互聯網泡沫頂峰時的水平。這是納指的一個分水嶺。雖然標普500指數也在2000年3月見頂，但隨後在頂部徘徊了約6個月，才最終開啟歷史性的暴跌。

至於現在這些指數是否已見頂，尤其是在樂觀情緒極端高漲的情況下，該行比市場共識更為謹慎。但無論這些指數是否已見頂，價值股都將跑贏。

● 市場荒謬的預期

價值股和增長股之間的盈利增長預期差約為25%，與2000年3月的水平大致相同。其中，價值股盈利增長預期為-23%，增長股為2%。如果價值股盈利每年增長-23%，並每年落後於成長股25%，那麼價值股將在3年內消失，而增長股將佔據整個市場，顯然這是不可能的。

2000年3月，價值股的盈利增增預期在15%左右，而增長股在40%左右。按照當時的速度，增長股將在10年內消滅價值股。如果2000年是一個泡沫，那麼現在面對的是一個更大的泡沫。

無論利率水平如何，這一觀察都是正確的。因為市場相對表現反映的是增長預期差，而對於價值股和增長股來說，折現率都是相同的。利率變為負值才是一場真正的災難。在貼現率為負的情況下，傳統金融中的機會成本將變成「機會收益」。如是，市場要付錢給投資者去持有股票，股票價格將會變成負數。因此，負利率無法解釋當下如此高的估值。降息並沒有阻止中國股市泡沫在2015年6月破裂，也沒有拯救日本和歐洲的經濟。

周期股有價值，但市場可能誤解其強勢。價值股現在基本上與周期股有很多交集。這些都是又老又無人問津的股票，例如工業和金融。其強勢表現可能會被交易員誤解為經濟復甦初期的信號，從而延遲了標普500和道指見頂的時間。由於道指是一等權重指數，從而更受市場樂觀情緒的追捧，因此道指甚至可能會表現得更好。2000年3月互聯網泡沫破滅後，儘管隨後美國經濟衰退，但價值股仍繼續跑贏。

● A股和港股都有長期投資價值

上證與標普500指數的相對表現達到一個拐點，預示着未來上證的相對回報會更好。2000年3月之後，中國股市的表現確實遠遠好於美國。該行維持去年11月對上證未來12個月2,700點至3,200點交易區間的預測。在3月的暴跌中，恒指也觸及了當前周期低點，且這個低點不太可能被突破。A股和港股也可能會受到美國增長股泡沫破滅的影響。但即便是有影響，價值投資者也不會拒絕更好的價格。

● 恒指現長期投資價值

恒生指數的10.5年和17.5年長期移動平均線是該指數的重要支撐位。這些移動平均線的窗口時長與經濟中周期的持續時間相脗合。該行在許多主要市場指數中已發現並驗證了這一交易原理，包括上證綜指、標普500指數和道瓊斯指數。這絕不是巧合。

在3月的暴跌中，恒生指數最低點一度距其17.5年的長期移動平均線只有100點左右，而現在徘徊於10.5年移動平均線附近。因此，該行認為，在當前周期中，3月份的最低點是一個有重要意義的低點；即便不確定性持續上升，恒指也不太可能再次跌破這個低點。加之恒指的估值處於歷史低位，該行認為長期投資者也應關注恒指，這將是一次很好的長期投資。

交銀國際

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626