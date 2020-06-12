全球經貿戰：中國指摘美國封殺華為　破壞全球科技業供應鏈

外電報道，中國常駐世界貿易組織(WTO)代表團一名外交官，於WTO的閉門多邊會議中抨擊美國封殺華為等陸企的禁令，指摘美國破壞全球科技行業供應鏈。

WTO外交官Jian kai Jin表示，「我們也想知道，美國將如何確保根據這一行政命令採取的措施，不會濫用WTO國家安全例外條款，並符合WTO規則。」

不過，他未有表明中國是否會發起正式爭端裁決請求。

美方回應指出，世貿貨品貿易理事會(WTO Goods Council)周四的會議並不是討論國家安全問題的適當論壇。

美國總統特朗普於5月13日宣布，將去年5月簽署的行政命令延長1年，宣告國家進入緊急狀態，並禁止美國企業使用構成國家安全風險的企業製造的電訊設備。

特朗普於上月另採取行動，在全球阻止向此前被列入貿易黑名單的電訊設備巨頭華為供應晶片。

中國外交官稱，包括美國企業在內的全球資訊及通訊科技(ICT)行業對上述行政命令和實施細則措詞模糊而寬泛感到擔憂。不幸的是，正值危機之時，美國繼續限制合法競爭，干涉全球ICT行業，這將破壞全球供應鏈的穩定，並給許多國家的相關ICT企業造成巨大損失。

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