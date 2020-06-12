港股格局：姚浩然指企穩20天線為關鍵

市場憂慮美國復甦步伐及新冠肺炎第二波疫情爆發，隔晚美股顯著下跌。時富財富管理董事總經理姚浩然認為，美股今次跌浪與3月時不同，當時基金「要錢唔要貨」，跌勢相當急，且美元亦在資金流入下抽升。

至於今次回調，相信主要由於早前升得多而出現的技術性調整，美元亦未見轉強迹象。由於港股今浪未有跟足美股升勢，料回調幅度亦有限，恒指在23,500點至24,000點應有一定支持，只要企穩20天線(約24,000點)樓上，走勢有望進一步回穩。

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