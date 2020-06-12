港股格局：姚浩然指企穩20天線為關鍵
2020年06月12日 10:50
東網電視更多新聞短片
市場憂慮美國復甦步伐及新冠肺炎第二波疫情爆發，隔晚美股顯著下跌。時富財富管理董事總經理姚浩然認為，美股今次跌浪與3月時不同，當時基金「要錢唔要貨」，跌勢相當急，且美元亦在資金流入下抽升。
至於今次回調，相信主要由於早前升得多而出現的技術性調整，美元亦未見轉強迹象。由於港股今浪未有跟足美股升勢，料回調幅度亦有限，恒指在23,500點至24,000點應有一定支持，只要企穩20天線(約24,000點)樓上，走勢有望進一步回穩。
大市表現反覆，傳統經濟股出現回吐，其中滙豐控股(00005)由周初40港元關口反覆回落。姚指出，美國聯儲局預計利率接近零，將維持至2022年底，意味着低息環境持續，對銀行的淨息差有負面影響，加上經濟前景未明朗，拖累板塊下跌。事實上，早前金融股回升，或只屬技術性反彈，過後跌勢仍會持續。
另外，姚又指，美團點評(03690)股價屢創新高，後市能否再上一層樓，主要在於能否利用其本身客戶群擴展其他業務，若成事，估值有望再提升，股價亦有條件進一步突破高位。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！