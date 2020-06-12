【專家樓評】汪敦敬：住宅租金是否真的下跌？

住宅租金下跌又再成為了市場的熱門話題，但筆者想提醒各位，很多有關租金下跌的數據其實都不是太Update，甚至有些統計是用半年前的數據去做計算。

筆者想指出近半年樓市面對的情況更加複雜，更加波譎雲詭，甚至乎我曾經提出樓市出現「平行時空」的現象，即是說淡市情況與旺市情況同時在市場上出現。

看回差餉物業估價署4月份的私人住宅租金數據，發覺九龍A類至C類單位(A類單位：實用面積少於約431方呎，B類單位：實用面積約431至752方呎，C類單位：實用面積約753至1,075方呎)的租金是按月上升。新界B類及D類單位(B類單位：實用面積為約431至752方呎，D類單位：實用面積為1,076至1,721方呎)的租金比2月時也是上升。

另外，以屯門區為例，根據屯門樓市租務成交呎價領先指數的趨勢也是向上，最重要的是租盤量出現減少，現時屯門區的租盤量對比1月時減少了7%。筆者希望各位理解市場的時候應該參考不同角度的數據，尤其要用較新的數據來為自己分析市場去做功課！

祥益地產總裁 汪敦敬

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