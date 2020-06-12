【全球攬炒】美國首季企業債務按年激增18%　創紀錄新高

新冠肺炎疫情肆虐全球，企業為應對疫情作出準備的情況下，美國聯儲局數據顯示，第一季企業債務按年激增18.8%，總額高達16.8萬億美元(約131億港元)，升幅創歷史新高，超過家庭債務水平。

同時，家庭淨資產創下紀錄最大跌幅，幾乎全是由於股市下跌所引發。由於今年股市市值暴跌23%，市值減少7.8萬億美元，也使家庭淨資產從上一季的117.3萬億美元，降至110.8萬億美元，大幅縮水7.4萬億美元，是史上最大減幅。不過，其後股市從3月份低位反彈，表明第二季淨資產將在很大程度上恢復。

在短短幾周內，新冠肺炎疫情的爆發結束了本輪美國創紀錄的經濟擴張。聯儲局決策者將基準利率降至接近零，失業率則從50年來最低位躍升至大蕭條時代以來最高水平。

企業投資在1至3月期間錄得2009年以來最大季度跌幅。

FAO組織經濟學家Robert Brusca表示，經濟要完全恢復恐怕不太可能，因為有太多困難和太多的債務。

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