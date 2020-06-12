【專家樓評】周定國：英鎊低水　倫敦樓具投資價值

香港生活節奏急促，不少港人選擇移居外國享受「慢活」。英國是不少人心目中理想選擇。不過，自從英國脫歐後，首相約翰遜在今年2月份啟動「高科技人才簽證」，令技術移民英國難上加難；另一方面，透過投資及創業簽證，雖然會較容易申請英國永久居留權，但成本相對較高。

為何這麼多人想移居英國？首先，當地工作壓力較香港低，移居英國後全家可享受免費醫療，子女更可以享受免費英式中小學教育，90%以上的大學生更可以獲得政府津貼，即是由政府代繳學費，教育方面完全毋須憂心。

而香港樓價及租金高企人所共知，不少市民深感上車困難，同樣1,000萬港元，在香港可能只選購實用面積500呎左右的市區兩房單位，但若身處英國，同樣預算可以購買zone 2金絲雀碼頭，實用面積約850呎的兩房單位。

近期英鎊低水，相信購買英國物業會有不俗回報。其中，回報率相對較高的正是英國倫敦三大金融區，分別是zone 1的市中心區、zone 2的金絲雀碼頭區以及zone 5的Croydon區。

3個金融區當中，Croydon區的性價比可能是最高，其中East Croydon為多個市政府總部的聚集地，匯聚倫敦第三大Westfield和大型華人超級市場，入場費較低。而且，政府更投入35億英鎊重建Croydon，預計將成為僅次於Zone 1與金絲雀碼頭的第三大金融中心，個人認為有相當可觀的升值空間。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國

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