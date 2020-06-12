【行業悲歌】全球航空業「大蕭條」何時見盡頭？

國際航空運輸協會(IATA)預計，新冠肺炎疫情將導致今年航空公司虧損843億美元(約6,575億港元)，料今年所有地區的航空公司都將出現虧損，將是歷史上最大的損失，各地區航空公司淨虧損將佔總收入的15%至30%，2021年虧損亦達158億美元(約1,232億港元)。

此外，直到2021年1月，航空交通量將較今年初下降36%，而直到今年底，航空公司的總債務將達到5,500億美元(約4.29萬億港元)，勁增1,200億美元(約9,360億港元)，債務負擔不可持續，各地政府可能需要以貸款換取航空公司的股權；另一種結果是航空公司破產數量激增。可見，全球航空業正處於有史以來的「大蕭條」，苦日子何時才能見盡頭？

● 中國復飛進度受關注

事實上，今年2月開始，全球航空業近乎停頓，旅客驟減，尤其是全球兩個最繁忙的航空運輸中心--中國內地及美國。今年元旦至3月中，內地取消了50萬次航班，其中10萬次為國際航線，虧損逾兩百億元，國企航空公司須要政府注資打救，即使4月內地疫情受控，載客量按年仍大降約四成，5月國內航線情況雖持續有改善，但市場關注6月開始國際航線的恢復進度。此外，美國運輸部近日表示，4月航空公司載客量僅300萬人次，較2019年同期鋭減96%。

6月初中國宣布放鬆國際航線管制，允許外國航空公司每周運營1班國際往來中國的航班。這意味3家美國航空公司聯合航空、達美航空以及美國航空可以恢復中國航線。對此，美國亦宣布撤回禁止中國航空公司飛往美國的命令，中國的航空公司將獲准每周運營兩個往來中美的航班。此前中國的航空公司每周有4班往返中美的飛機，即根據最新規定，航班數量減半。市場關注中美復飛的進度，能否為整個行業復甦帶來啟示。

● 政府雖注資 航企救命錢快燒完

不論是歐、英、美、亞洲，大部分主要航企都要各地政府注資打救，皆因疫情令整個行業收入幾乎停止了，大量的經營開支和債務利息無法支付，若政府不打救，航企可以快速「死亡」。可疫情至今，不少航企都面對救命錢快燒盡的危機，前路茫茫。

台媒報道，華航、長榮、星宇合計獲得政府提供500億新台幣融資貸款信用保證，華航、長榮也陸續發行100億新台幣公司債，不過這些救命錢，恐怕6月就會燒完。若年底前全球疫情沒有改善、政府又不注資，航空業可謂岌岌可危。

● 前景不明 繼續裁員自救

事實上，行業前景充滿不明朗因素，各大航企為了止損，都在繼續執行裁員計劃。外電報道，全球最大的長途航空公司阿聯酋航空裁減多名機長與機組人員，並擬再裁員數千人。

此外，德國國家航空漢莎航空11日宣布，將裁撤2.2萬名全職員工，其中半數職務位於德國。據報漢莎約有13.5萬名員工，此次裁員約佔16%人力。德國政府5月25日才決定向漢莎提供90億歐元紓困金，可不到一個月又再傳來裁員消息。

● 客運量將無法復原 機票勢漲價

由於今次疫情改變了商業營運模式，視像會議和在家工作，取代了不少商務旅運的需求，相信這種改變會成為新趨勢，難再回頭。

可見，未來航空業復甦，休閒旅行的需求或者可以恢復，畢竟以時間和便利程度，航空運輸無法代替，但票價較高的商務旅行需求卻減少，將會影響整個航空營運的成本結構，換來的結果，可能是航班數目難再返高峰，平均機票價格上升。

如何應用更多科技，應對需求結構轉變，控制成本；而在國際形勢詭譎多變之下，航空運輸又會否禍不單行，成為大國角力的犧牲品，一切皆不明朗。故全球航空業今次所面對的危機，暫未見盡頭！

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626