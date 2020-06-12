港元拆息︰1個月報0.55厘　連跌11日

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.11厘；1星期報0.3厘；與樓按相關的1個月再跌至0.55厘，連跌11日，且為2017年10月水平；3個月為0.89厘。

12/6/2020

隔夜 0.11821厘

1星期 0.30732厘

2星期 0.43071厘

1個月 0.55232厘

2個月 0.80643厘

3個月 0.89411厘

6個月 1.12244厘

12個月 1.40857厘

11/6/2020

隔夜 0.09464厘

1星期 0.28702厘

2星期 0.39839厘

1個月 0.56071厘

2個月 0.82036厘

3個月 0.90339厘

6個月 1.15893厘

12個月 1.42591厘

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