港元拆息︰1個月報0.55厘　連跌11日

2020年06月12日 11:49
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.11厘；1星期報0.3厘；與樓按相關的1個月再跌至0.55厘，連跌11日，且為2017年10月水平；3個月為0.89厘。
    12/6/2020
    隔夜 0.11821厘
    1星期 0.30732厘
    2星期 0.43071厘
    1個月 0.55232厘
    2個月 0.80643厘
    3個月 0.89411厘
    6個月 1.12244厘
    12個月 1.40857厘
    11/6/2020
    隔夜 0.09464厘
    1星期 0.28702厘
    2星期 0.39839厘
    1個月 0.56071厘
    2個月 0.82036厘
    3個月 0.90339厘
    6個月 1.15893厘
    12個月 1.42591厘
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