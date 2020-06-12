港元拆息︰1個月報0.55厘 連跌11日
2020年06月12日 11:49
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.11厘；1星期報0.3厘；與樓按相關的1個月再跌至0.55厘，連跌11日，且為2017年10月水平；3個月為0.89厘。
12/6/2020
隔夜 0.11821厘
1星期 0.30732厘
2星期 0.43071厘
1個月 0.55232厘
2個月 0.80643厘
3個月 0.89411厘
6個月 1.12244厘
12個月 1.40857厘
11/6/2020
隔夜 0.09464厘
1星期 0.28702厘
2星期 0.39839厘
1個月 0.56071厘
2個月 0.82036厘
3個月 0.90339厘
6個月 1.15893厘
12個月 1.42591厘
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