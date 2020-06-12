美麗華酒店：房價大跌一半　入住率最差兩成多

不過隨着疫情放緩，陸續有更多人致電旅遊部詢問行程何時會恢復，相信幾個月後，隨着有更多國家恢復全面通關，旅遊業可望復甦。又指集團無意出售旅遊業務，亦無集資的需要。

至於公司會否需要裁員？他稱，人手問題，會交由同事去調配和處理。

集團酒店業務方面，李指出，疫情期間酒店房價跌幅較大，達一半；入住率方面，最差時間得百分之廿幾。

展望下半年，他表示，會推出更多本地優惠，吸引本地市民消費，另外，他又透露，集團的租務收入在疫情期間影響約一成。公司已經在8個月前為租戶提供租金優惠，減租幅度視乎行業，約一至五成都有。他補充，租金收入下跌，但尚算穩定，因為旗下物業有不同種類，其中寫字樓類的物業影響較低。

他指出，集團已訂定旗下物業的翻新時間表，對前景有信心，因為無論本地或外地政府都為經濟推出舒緩措施，相信隨着疫情減退，公司整體生意會恢復。

被問到李氏家族過去一年都有增持公司股份，他解釋，是因為對公司有信心，「所以耐不耐會增持」。

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