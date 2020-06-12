【高盛推介】恒指牛熊證精選
2020年06月12日 12:33
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚下跌，當中道指大跌1,861點。市場憂慮新冠肺炎疫情第二波爆發。
恒指周四(11日)高開低走，收市跌569點。周五(12日)早段跟隨外圍繼續下跌，開市低開560點後跌幅收窄。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見周四資金轉向部署牛證，錄得約9,740萬港元資金流入。
周五有新一批貼價熊證上市，當中最貼價的為收回價24,367點。投資者如計劃部署熊證，可留意當中的恒指熊證(65334)，收回價24,367點，行使價24,467點，換股比率10,000，槓桿比率51.4倍。
並可留意收回價稍遠，在24,550至24,750間，周五新上市的恒指熊證(65347)及熊證(65350)。熊證65347，收回價24,550點，行使價24,650點，換股比率10,000，槓桿比率34.5倍。熊證65350，收回價24,738點，行使價24,838點，換股比率10,000，槓桿比率26.6倍。
投資者如計劃部署牛證，即市操作方面可留意屬貼牛的恒指牛證(59601)及牛證(51297)。牛證59601，收回價23,543點，行使價23,443點，換股比率10,000，槓桿比率39.6倍，相近收回價貼牛中槓桿最高之一，可即市操作。牛證51297，收回價23,381點，行使價23,281點，換股比率10,000，槓桿比率33.6倍，適可即市操作。
遠牛選擇則可留意恒指牛證(51310)及牛證(51307)。牛證51310，收回價23,268點，行使價23,168點，換股比率10,000，槓桿比率30.2倍。牛證51307，收回價23,118點，行使價23,018點，換股比率10,000，槓桿比率26.3倍。
甚至可留意在23,000點「大位」附近的恒指牛證(57868)，收回價23,018點，行使價22,918點，換股比率10,000，槓桿比率26倍。
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