【瑞通推介】恒指兩萬四失而復得　牛熊證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮美國經濟前景以及第二波疫情或爆發，道指隔晚急瀉1,861點或6.9%，收報25,128點，創3月大跌市以來最大單日跌幅。

恒指周四(11日)以全日最低位24,480點收市，大跌569點或2.2%。周五(12日)早段跌勢未止，再重創逾500點，低位跌穿23,900點，失守10天、20天和50天線，其後跌幅有所收窄，兩萬四失而復得。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1.1億港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出約1.3億元，反映投資者預期大市回吐後將見技術性反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點。

美團點評獲券商上調目標價至180元以上，周四盤中曾飆6.2%，創169.5元歷史新高，收報165元，仍逆市走高3.3%，跑贏其他大型科企。周五早段隨市受壓，曾挫3%，險守160元，其後跌幅收窄，一度變成無升跌。北水周四續吸美團，錄得淨流入金額1.96億元。輪證資金流方面，超過2,300萬元在周四淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,400萬元淨流入。

美國聯儲局維持利率不變，並預期接近零的利率水平會維持至2022年底。低息環境持續令息差收窄，不利金融股，滙豐控股周四反覆向下，收挫4.7%，報37.85元，為全日低位，一舉跌穿10天、20天和50天線。該股周五早段再挫逾3%，跌至36.5元水平，後市留意會否考驗52周低位35元的支持力度。周四分別有852萬和28萬元淨流入其好倉和淡倉。

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