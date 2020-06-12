【瑞通推介】恒指兩萬四失而復得　牛熊證傳真

2020年06月12日 12:43
  • 東網電視
    更多新聞短片
    瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮美國經濟前景以及第二波疫情或爆發，道指隔晚急瀉1,861點或6.9%，收報25,128點，創3月大跌市以來最大單日跌幅。
    恒指周四(11日)以全日最低位24,480點收市，大跌569點或2.2%。周五(12日)早段跌勢未止，再重創逾500點，低位跌穿23,900點，失守10天、20天和50天線，其後跌幅有所收窄，兩萬四失而復得。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1.1億港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出約1.3億元，反映投資者預期大市回吐後將見技術性反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點。
    美團點評獲券商上調目標價至180元以上，周四盤中曾飆6.2%，創169.5元歷史新高，收報165元，仍逆市走高3.3%，跑贏其他大型科企。周五早段隨市受壓，曾挫3%，險守160元，其後跌幅收窄，一度變成無升跌。北水周四續吸美團，錄得淨流入金額1.96億元。輪證資金流方面，超過2,300萬元在周四淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,400萬元淨流入。
    美國聯儲局維持利率不變，並預期接近零的利率水平會維持至2022年底。低息環境持續令息差收窄，不利金融股，滙豐控股周四反覆向下，收挫4.7%，報37.85元，為全日低位，一舉跌穿10天、20天和50天線。該股周五早段再挫逾3%，跌至36.5元水平，後市留意會否考驗52周低位35元的支持力度。周四分別有852萬和28萬元淨流入其好倉和淡倉。
    瑞通相關認股證之選擇：
    美團輕微價外、中年期購證(12677)，行使價175.5元，2021年1月到期，實際槓桿4.5倍。價外、中短期沽證(13137)，行使價138元，2020年12月到期，實際槓桿3.8倍。
    滙豐輕微價外、中短期購證(26020)，行使價40.8元，2020年11月到期，實際槓桿6.8倍。輕微價外、中年期沽證(12662)，行使價32.9元，2020年12月到期，實際槓桿4.9倍。
    騰訊貼價、中短期購證(26127)，行使價451.08元，2020年9月到期，實際槓桿8倍。輕微價外、中短期沽證(28848)，行使價408.88元，2020年11月到期，實際槓桿5.9倍。
    小米輕微價外、中短期購證(20462)，行使價13.5元，2020年12月到期，實際槓桿5倍。輕微價外、短期沽證(20463)，行使價11.5元，2020年8月到期，實際槓桿7.9倍。
    阿里輕微價外、短期購證(23447)，行使價222.88元，2020年9月到期，實際槓桿8.9倍。輕微價外、中短期沽證(22404)，行使價198.88元，2020年10月到期，實際槓桿6倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指N類牛證(65055)，收回價23,320點，槓桿比率29.7倍。R類牛證(65066)，收回價23,610點，槓桿比率40倍。N類熊證(64033)，收回價25,060點，槓桿比率17.6倍。
    美團牛證(63986)，收回價155.1元，槓桿比率11.7倍。新上市熊證(65061)，收回價174.9元，槓桿比率11倍。
    滙豐牛證(50196)，收回價35.1元，槓桿比率10.2倍。熊證(63049)，收回價41.9元，槓桿比率5.3倍。
    騰訊牛證(51198)，收回價423.39元，槓桿比率22.8倍。熊證(64537)，收回價458.8元，槓桿比率16.8倍。
    小米牛證(50804)，收回價11.68元，槓桿比率10.2倍。熊證(51387)，收回價13.9元，槓桿比率6.4倍。
    阿里牛證(50806)，收回價198.19元，槓桿比率12.2倍。熊證(65826)，收回價226.888元，槓桿比率11.2倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
    －－－－－
    Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
    請即致電：5133 0626
    https://wa.me/85251330626
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！