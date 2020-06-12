【高盛推介】美團逆市再創新高 留意高槓桿牛證
2020年06月12日 12:50
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周四(11日)高見169.5港元，創歷史新高，收市升約3.4%。周五(12日)早段則低開約2%後逆市反彈，高見170.1元，再創歷史新高，暫時為連續第3日上升。有券商指美團至2025年的食品送遞業務的佔中國整體食品消費市場可升至15%。該行給予「買入」投資運級，目標價191元。
觀察個股輪證資金流向，可見周四資金明顯部署淡倉，當中認沽證及熊證分別錄得約970萬及480萬元資金流入，為當日最多資金流入的淡倉相關資產。
投資者如看淡，認沽證方面可考慮以行使價125至165元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的美團沽證(12912)，行使價127.8元，2020年12月4日到期，實際槓桿4.6倍。
並可留意年期約6個月的低街貨美團沽證(13509)，行使價131.28元，2020年12月23日到期，實際槓桿3.4倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意美團熊證(62431)，收回價188元，行使價191元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相同收回價熊證中槓桿最高。
相反，投資者如看好，牛證方面可留意屬市場最高槓桿之一的美團牛證(63924)，收回價154.18元，行使價151.18元，換股比率100，槓桿比率9.1倍。
另一方面，現時市場只剩少數認購證面值低於0.25元。投資者如計劃部署，可留意當中年期約6個月的美團購證(13623)，行使價200.98元，2020年12月11日到期，實際槓桿5.1倍，面值低於0.25元，行使價168至241元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！